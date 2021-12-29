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    Економіка та фінанси

    Новорічний стіл. Скільки доведеться витратити на «бюджетний» та «з делікатесами»

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    Зростання цін на деякі продукти відбувалося поступово упродовж року, інші різко подарожчали за кілька тижнів до свята - Новорічний стіл. Скільки доведеться витратити на «бюджетний» та «з делікатесами»
    Зростання цін на деякі продукти відбувалося поступово упродовж року, інші різко подарожчали за кілька тижнів до свята
    фото з відкритих джерел

    Загальна вартість «бюджетного» новорічного столу цього року орієнтовно обійдеться у 1850 грн

    Протягом року, що минув, вартість продуктів, які входять до «стандартного набору» новорічного частування зросла щонайменше на 10%. Відповідну інформацію оприлюднила Facebook-спільнота «Баба і кіт» із посиланням на дані Інституту аграрної економіки.

    Як свідчать дані дослідження, приготування салату Олів’є цього року коштуватиме майше на чверть – на 24,6% – дорожче, ніж минулого, та становитиме орієнтовно 200 грн.

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    Також суттєво подорожчали практично всі м’ясні продукти – нарізка Салямі, свіжий биток зі свинини, куряче філе тощо. Пляшка коньяку «Шабо» цього року обійдеться українцям у 180 грн., а кілограм цукерок коштуватиме ще 160. Пляшка шампанського «Артемівське» обійдеться у 109 грн, а на безалкогольні напої доведеться витратити 81 грн.

    За делікатеси – банку червоної ікри та 200 г червоної риби – українцям доведеться викласти додаткових 480 грн.

    Загальна вартість «бюджетного» новорічного столу цього року орієнтовно обійдеться у 1850 грн, а у разі, якщо плануєте скуштувати делікатеси, ціна зросте до 2335 грн.

    Раніше повідомлялося, що в Україні очікується суттєве подорожчання соціальних продуктів.

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    Теги: свята продукти ціни їжа
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    Новорічний стіл. Скільки доведеться витратити на «бюджетний» та «з делікатесами»