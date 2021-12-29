Новорічний стіл. Скільки доведеться витратити на «бюджетний» та «з делікатесами»

Зростання цін на деякі продукти відбувалося поступово упродовж року, інші різко подарожчали за кілька тижнів до свята

Загальна вартість «бюджетного» новорічного столу цього року орієнтовно обійдеться у 1850 грн

Протягом року, що минув, вартість продуктів, які входять до «стандартного набору» новорічного частування зросла щонайменше на 10%. Відповідну інформацію оприлюднила Facebook-спільнота «Баба і кіт» із посиланням на дані Інституту аграрної економіки.

Як свідчать дані дослідження, приготування салату Олів’є цього року коштуватиме майше на чверть – на 24,6% – дорожче, ніж минулого, та становитиме орієнтовно 200 грн.

Також суттєво подорожчали практично всі м’ясні продукти – нарізка Салямі, свіжий биток зі свинини, куряче філе тощо. Пляшка коньяку «Шабо» цього року обійдеться українцям у 180 грн., а кілограм цукерок коштуватиме ще 160. Пляшка шампанського «Артемівське» обійдеться у 109 грн, а на безалкогольні напої доведеться витратити 81 грн.

За делікатеси – банку червоної ікри та 200 г червоної риби – українцям доведеться викласти додаткових 480 грн.

Загальна вартість «бюджетного» новорічного столу цього року орієнтовно обійдеться у 1850 грн, а у разі, якщо плануєте скуштувати делікатеси, ціна зросте до 2335 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується суттєве подорожчання соціальних продуктів.

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