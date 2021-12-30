Без традиційного «Олів’є» та «Шуби»: що приготувати на Новий рік

Із традиційного набору продуктів можна створити цілком нові смакові експерименти

Якщо вам приїлися традиційні новорічні страви, «Олів'є», «Оселедець під шубою» чи салат з крабових паличок, душа вимагає чогось нового та оригінального, але кошти не дозволяють, то на допомогу може прийти святкове меню зі страв, які пропонує відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко. Із традиційного набору продуктів можна створити цілком нові смакові експерименти.

Почнемо із салатів. Клопотенко пропонує обіграти оселедець у різних комбінаціях.

Салат з оселедцем, картоплею, яблуком і перепелиними яйцями

Інгредієнти

Для салату:

3 картоплі

2 філе оселедця

1 яблуко

1 цибуля червона

5 перепелиних яєць

1 огірок свіжий

Для соусу:

1 ч. л. американської гірчиці

1 ч. л. яблучного оцту

3 ст. л. оливкової олії

Овочі відварити, оселедець почистити, усі інгредієнти порізати не мілко. В окремій мисці зробити соус і заправити салат.

Салат з гарбузом, оселедцем та томатами для святкового столу

Інгредієнти

250 г очищеного гарбуза

3 філе оселедця

2 томати

50 г журавлини

10 гілочок петрушки

1/3 перцю чилі

3 ст. л. соняшникової олії

сіль до смаку

Гарбуз очистіть від шкірки та кісточок, наріжте тонкими слайсами. Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте слайси гарбуза з дрібкою солі до м'якості . Після цього викладіть на тарілку та дайте повністю охолонути. Усі інгредієнти порізати та змішати, додавши до них 50 г журавлини. Потім заправте 2 ст. л. соняшникової олії, посоліть і поперчіть до смаку.

Салат з оселедцем, буряком, корнішонами та яблуком

Інгредієнти

Для салату:

1 запечений буряк

2 філе оселедця

1 яблуко

100 г корнішонів

Для соусу:

6 гілочок петрушки

3 ст. л. густого натурального йогурту

1 ст. л. домашнього майонезу

Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату з оселедця, буряка, огірків корнішонів та яблука. Буряк попередньо запікайте в духовці, обернувши у фольгу за температури 180 градусів. Усі інгредієнти поріжте та змішайте. Приготуйте заправку і додайте до салату.

Замість крабових паличок легкий салат з креветками та ананасом

Інгредієнти

500 г маленьких креветок (якщо чищених – 250 г)

300 г консервованих ананасів кільцями

200 г консервованої кукурудзи

1 ч. л. лимонного соку

2 ст. л. оливкової олії

5 гілочок петрушки

лимонна цедра до смаку

сіль та свіжомелений перець до смаку

Викладіть 500 г маленьких креветок у миску та залийте кип’ятком на кілька хвилин. Потім злийте воду та очистіть. Якщо не хочете чистити, використовуйте вже очищені креветки, тоді їх знадобиться 250 г. Ананас поріжте, усі інгредієнти з’єднайте. Помийте 5 гілочок петрушки та посічіть, киньте у миску. Полийте соком лимона та натріть цедру до смаку. Додайте сіль та свіжомелений чорний перець, заправте 2 ст. л. оливкової олії.

Основні страви

Крученики зі свинини з чорносливом та горіхами

Інгредієнти

500 г свинини (антрекот)

150 г чорносливу

100 г волоських горіхів

2-3 ст. л. олії

до смаку сіль та перець

Для соусу:

1 морква

1 цибуля

1 гілочка розмарину

2 ст. л. томатної пасти

150 мл води

2 ст. л. олії

до смаку сіль та перець

Наріжте 500 г свинячого антрекота на шість частин товщиною приблизно 1 см. М’ясо відбийте. Подрібніть 150 г чорносливу та 100 г волоських горіхів. Викладіть начинку на шматочки м’яса та загорніть у рулетики. Зв’яжіть кожен рулетик ниткою, аби вони не розкрутилися під час приготування. Розігрійте пательню з 2-3 ст. л. олії та обсмажте крученики до золотавої скоринки. Морквину натріть на тертці, а цибулину поріжте кубиками. Обсмажте цибулю та моркву на розігрітій пательні з 2 ст. ложками олії до м’якості цибулі. Додайте трохи солі та перцю і 2 ст. л. томатної пасти. Перемішайте та влийте 150 мл води. Тушкуйте, доки вода не випарується. Викладіть у форму для запікання крученики та засмажку. Для аромату додайте частинки гілочки розмарину. Запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

Соковита буженина з індички

Інгредієнти

1 кг філе індички

250 г термостатного 10% йогурту ТМ «Волошкове поле» (¾ упаковки)

6 лаврових листків

½ головки часнику

5 гілочок чебрецю (або розмарину)

до смаку сіль та перець

Філе індички викладіть у миску із трьома лавровими листками, 2-3 притиснутими зубчиками часнику та трьома гілочками чебрецю. Зовсім трохи посоліть та додайте 250 г термостатного 10% йогурту. Ретельно змастіть м’ясо йогуртом, накрийте миску харчовою плівкою і покладіть у холодильник на 2 год. Коли м’ясо замаринується, дістаньте його з плівки та приберіть ложкою зайвий йогурт. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Покладіть філе індички в рукав. Покладіть у розігріту духовку та запікайте 1 годину. Потім обережно розкрийте рукав та запікайте ще 5-10 хвилин у режимі гриля. Готовій буженині дайте трохи охолонути та наріжте тонкими слайсами. Полийте м’ясо рідиною, що утворилася під час запікання, посипте свіжомеленим чорним перцем та прикрасьте чебрецем.

Минтай, картопля та оливки. Рецепт португальської страви бакаляу

Інгредієнти

1 кг картоплі

600 г минтаю

2 цибулі

1 банка зелених оливок без кісточок

250 г томатів чері

50 г анчоусів

4 зубчики часнику

6 ст. л. оливкової олії

2-3 лаврові листи

3 духмяні перці

сіль та перець до смаку

Картоплю відваріть, розімніть, додавши 3 ст. л. оливкової олії. Розігрійте пательню з 3 ст. л. оливкової олії, дрібно наріжте 4 зубчики часнику та додайте в пательню. Слідом до часнику додайте порізані томати чері, цибулю та оливки. Тушкуйте 4-5 хвилин. Візьміть 600 г філе минтаю та наріжте брусочками. Додайте в пательню тріску та 50 г анчоусів. Тушкуйте 10 хвилин до готовності риби, періодично помішуючи дерев'яною лопаткою. Посоліть і поперчіть до смаку. Для подачі візьміть велику тарілку, викладіть картопляне пюре, а зверху рибу з овочами. Страву подавайте гарячою.

Рецепт з курки та ананасів

Інгредієнти

1 курча (800-900 г)

300 г рису Жасмін ТМ Varto

500 мл води

2 ч. л. куркуми

50 мл червоного сухого вина

200 г консервованих ананасів

2 ст. л. оливкової олії

5 гілочок чебрецю

до смаку приправа для курки

до смаку сіль

Спочатку відваріть рис з куркумою. Курча вагою приблизно 800-900 г викладіть у форму для запікання і трохи притисніть. Змастіть приправою для курки до смаку, полийте 2 ст. л. оливкової олії та розподіліть. Запікайте курча у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин. Коли курча буде готове, рідину з форми не виливайте, вона знадобиться нам для приготування соусу. Розігрійте пательню та вилийте рідину з форми. Коли рідина почне закипати, додайте 50 мл червоного сухого вина. Випаровуйте червоне вино приблизно 3 хвилини. Соус має зменшитися в об’ємі у 2 рази та трохи загуснути. Наріжте 200 г кілець консервованих ананасів кубиками. Курча наріжте порційними шматками. Викладіть на велику тарілку рис, шматочки ананаса, шматочки курчати та полийте соусом. Прикрасьте гілочками чебрецю.

Грецький новорічний пиріг – рецепт Василопіти

Інгредієнти

400 г борошна

300 г вершкового масла

4 яйця

10 г розпушувача

75 мл молока

250 г цукрової пудри (+100 г для посипання пирога)

2 г мастики

1 апельсин (цедра)

½ ч. л. мускатного горіха

1 ст. л. соняшникової олії

Візьміть 300 г вершкового масла, перекладіть в чашу кухонної машини та додайте 250 г цукрової пудри. Збийте інгредієнти до повітряної суміші. Можна користуватися міксером. Тепер додавайте по одному яйцю і продовжуйте збивати. Додайте 75 мл молока та знову збийте. Візьміть 1 апельсин, помийте та натріть цедру. Додайте цедру до всіх інгредієнтів у чашу та збийте. Тепер додайте 300 г борошна та 10 г розпушувача, а також ½ ч. л. мускатного горіха. Перемішайте всі інгредієнти на низьких оборотах. Візьміть ступку та розімніть товкачиком 2 г мастики, додайте до всіх інгредієнтів і знову перемішайте на низьких обертах. Форму застеліть пергаментним папером і змастіть 1 ст. л. соняшникової олії. Викладіть у неї тісто. Цієї кількості тіста буде достатньо для форми, діаметром 24-26 см. Ставте випікатися пиріг на 50 хвилин за температури 180 градусів. Після того, як Василопіта буде готова, дайте повністю охолонути, а потім посипте зверху 100 г цукрової пудри.

Нагадаємо, дизайнери назвали найтрендовіші кольори ля новорічного вбрання.