Білорусь втрачає український ринок нафтопродуктів - експерт

У 2017 році поставки в Україну білоруського бензину впали на 22%, ДП — на 14%

2017-й став роком завершення домінування білорусі на українському ринку нафтопродуктів. Про це написав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн у своїй статті для DT.UA. За його словами, це домінування зруйнували поставки російського та українського продукту, а також самі сябри, котрі явно переоцінили свої сили. «Падіння



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У 2017 році поставки в Україну білоруського бензину впали на 22%, ДП — на 14%

2017-й став роком завершення домінування білорусі на українському ринку нафтопродуктів. Про це написав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн у своїй статті для DT.UA.

За його словами, це домінування зруйнували поставки російського та українського продукту, а також самі сябри, котрі явно переоцінили свої сили.

«Падіння білоруських поставок у 2017 р. було прогнозованим — вже надто сильно вони злетіли 2016-го. Однак подібного фіналу не очікував ніхто. Поставки бензину впали на 22%, ДП — на 14. Але більш сумні для сябрів не результати, а прогнози», - зазначив Куюн.

За його словами, основною причиною своїх нещасть є самі білоруси. «У жовтні 2017 р. вони знизили поставки бензину А-92 у 12 разів від середньомісячного рівня, А-95 — учетверо. У розпал сезону на 25% упали поставки ДП. При цьому, за словами балтійських трейдерів, білоруси відправили на море близько 100 тис. т бензину», - сказав він.

«Ринок вимагав знизити ціну, яка об'єктивно була вищою тих самих російських поставок. От вони й вирішили нас провчити в жовтні, коли в усіх закінчилися довгострокові договори», - каже один із великих імпортерів.

«Білоруська нафтова компанія» (БНК), державний експортер, традиційно зберігала мовчання. У підсумку урок отримала сама БНК. У грудні 2017 р. компанія була змушена знизити ціни на дизпаливо за терм-контрактами на 10 дол./т, а обсяги закупівель українськими трейдерами відчутно впали. Точні цифри поки що невідомі, але, за оціночними даними, обсяг річних поставок ДП знизиться до 1,8 млн т (проти 2,3 млн т у 2017 р.). Порівняно ж із рекордним 2016 р. (2,7 млн т) падіння може становити 30%», - сказав Куюн.

Однак, на його думку, головна проблема в тому, що «по іміджу надійного постачальника, який білоруси заробляли та вибудовували останні п'ять років, завдано нищівного удару».

За словами Куюна, не буде спокою і в поставках бензину. «Жовтневий (2017-го) фокус змусив українських трейдерів збільшити закупівлі бензину А-95 у Литві та Польщі. Під сумнівом і обсяги бензину А-92, де білорусам альтернативи за імпортом немає. Але якщо Кременчук збільшить переробку, як планує, сябри втратять і тут. Ну й до всього — падає споживання»,- сказав експерт.

«Для білорусів настає час боротьби за український ринок, де до останнього моменту вони не зустрічали гідної конкуренції ні за обсягами, ні за якістю», - підсумував Куюн.