Ціни на нафту різко впали
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Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%
У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,89 долара за барель, втративши 0,86%.
Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.
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