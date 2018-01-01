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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту різко впали

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%
    У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%. При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,89 долара за барель, втративши 0,86%. Раніше
    • Сьогодні, 09:16
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    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%

    У понеділок, 5 лютого, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні впали в ціні до 67,93 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними видання, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилися на 0,95%.

    При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,89 долара за барель, втративши 0,86%.

    Раніше нафта марки Brent торгувалася близько $70.

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    нафта
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