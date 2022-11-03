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Де сьогодні будуть відключення світла: дані «Укренерго»

Надія Клочко
glavcom.ua
Де сьогодні будуть відключення світла: дані «Укренерго»
Відключення електроенергії сьогодні будуть у Києві та десяти областях України
фото з відкритих джерел

У трьох областях сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень, у Києві та семи областях – графіки погодинних відключень

У четвер, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання. Відключення електроенергії сьогодні будуть у Києві та десяти областях України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго».

Як зазначається у повідомленні, у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень. Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

«У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)», – підкреслили в «Укренерго».

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів. Детальніше про графіки відключень можна дізнатися на сайтах обленерго.

Нагадаємо, вранці 2 листопада «Укренерго» розпорядилася почати стабілізаційні відключення у Києві та семи областях. Уже вдень обсяги відключень у трьох із них – Сумській, Харківській та Полтавській – були збільшені.

Увечері 2 листопада для споживачів всіх категорій у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ввели графіки відключення електроенергії. Ввечері ці три області зазнали атак ворожими ракетами та іранськими ударними дронами Shahed-136. «Прильоти» були в об’єкти енергосистеми.

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Теги: електроенергія Укренерго

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