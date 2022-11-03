У трьох областях ввели графіки відключення світла після вечірньої атаки окупантів

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях економитимуть електроенергію

Сьогодні ввечері 2 листопада для споживачів всіх категорій у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ввели графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Ввечері ці три області зазнали атак ворожими ракетами та іранськими ударними дронами Shahed-136. «Прильоти» були в об’єкти енергосистеми.

В національній компанії Укренерго наголошують, що відключення необхідні для стабільності роботи енергосистеми.

«Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян», – наголосили в «Укренерго».

Тимчасові відключення світла дають можливість енергетикам швидше відновити енергооб’єкти.

Недавно було оприлюднено подробиці рашистської атаки Кривого Рогу.

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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