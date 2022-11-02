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«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання у кількох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» попередило про обмеження електропостачання у кількох областях
Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми
фото ілюстративне

Електропостачання обмежуватимуть у центральних та північних областях

Сьогодні, 2 листопада, з 6:00 ранку в Україні введено в дію графіки погодинних відключень. Про це повідомляє «Укренерго».

«Наразі диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» нагадують, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян», – зазначає оператор.

Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: війна електроенергія росія окупанти Україна

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