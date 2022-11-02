Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік

У Київській області 16 тисяч осель лишаються без електропостачання

Для кожного клієнта відключення триватиме не більше, ніж чотири години, однак воно може повторитись

У Київській області сьогодні, 2 листопада, знову тривають стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Згідно з графіком, для кожного клієнта відключення триватиме не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через чотири години, якщо «Укренерго» не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10-ї до 14-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00. Можлива невелика похибка в часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Список населених пунктів, котрих може стосуватися таке відключення.

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Графік відключення електропостачання у столиці можна переглянути тут, ввівши свою адресу.

Раніше повідомлялося, що Київській області 16 тисяч осель лишаються без електропостачання.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.