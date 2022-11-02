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«Укренерго» вводить додаткові обмеження електропостачання у трьох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» вводить додаткові обмеження електропостачання у трьох областях
Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі,
фото ілюстративне

Графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми сьогодні недостатньо

«Укренерго» з 11:00 тимчасово скасував дію графіків погодинних відключень світла у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Натомість у цих регіонах вводяться додаткові обмеження електропостачання. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

«Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів», – додали енергетики.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: Укренерго Харківщина Полтавщина електроенергія війна росія окупанти Україна

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