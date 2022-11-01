Енергетики застосували екстрені відключення світла у деяких районах Києва

Екстрені відключення ввели у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі

Орієнтовний час відключення – до кінця дня

У Києві вводяться екстрені відключення світла на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві та на Куренівці. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Друзі, у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області. Орієнтовний час виконання робіт та відключення – до кінця дня.

«Наголошуємо – це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком», – додали енергетики.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.