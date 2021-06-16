Депутати запропонували Юрику звільнитися з «Укрзалізниці»

Нардепи зажадали від Юрика пояснень, чому він реструктурував отриманий від «Сбербанку» кредит під 12% річних

Парламентська слідча комісія щодо перевірки стану «Укрзалізниці» запропонувала в.о. голови правління УЗ Івану Юрику звільнитись за власним бажанням. Про це йшлося під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР.

Зокрема, на засіданні ТСК члени комісії зазначили, що «Укрзалізниця» під час керівництва нею Івана Юрика отримала значні збитки, і він має понести за це відповідальність.

«Ви з 19 червня 2020 року член правління УЗ, а в період з квітня 2020 по серпень 2020, а також з березня поточного року виконуючий обов’язки голови правління. І саме в цей період, комісією, Київським союзом експертиз зазначені ті рішення, які призвели до значних збитків УЗ. Чи не здається, бо їх дуже багато – це і кредит перед «Сбербанком» з високими відсотками, це і простій вагонів, які не використовуються», – зазначили у ТСК.

На думку нардепів, за таких результатів своєї роботи керівник компанії має сам подати у відставку.

«Чи не знається вам, що в даний період часу на час розслідування краще вам подати в відставку, відсторонити себе від займаної посади? І це б убезпечило вас від відповідальності, можливо навіть кримінальної, хоча перш за все політичної», – впевнені члени ТСК.

Також нардепи зажадали від Юрика пояснень, чому він реструктурував отриманий від російського «Сбербанку» кредит під 12% річних, хоча середня ставка валютної позики на той момент складала всього 5%. Відповідь на це питання нардепи так і не отримали.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем Укрзалізниці і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола Наглядової ради «Укрзалізниці», на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради, а також змінити склад правління.