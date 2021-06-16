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    Аморальність в парламенті. Нардепка засудила традиції, які започаткували «слуги народу» у Раді

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    &laquo;Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя&raquo;, &ndash; Ірина Геращенко прокоментувала букети у Верховній Раді&nbsp; - Аморальність в парламенті. Нардепка засудила традиції, які започаткували «слуги народу» у Раді

    «Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя», – Ірина Геращенко прокоментувала букети у Верховній Раді 

    Фото: Ян Доброносов / Facebook

    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді. Не усім колегам це сподобалося

    Сьогодні у Верховній Раді України нардепи принесли велику кількість квітів депутатці Юлії Гришиній. Гнівний пост щодо цього написала депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

    «Цей лютий гламур привнесли в ВР слуги. Безсоромно перетворюючи сесійну залу чи то на філію Бессарабки, чи то на Колонну залу Дома Совєтов, час від часу вони організовують в парламенті парад букетів, змагаючись в довжині, кількості і вартості цих радянських оберемків . З подивом спостерігала це марнотратство останні два роки. Несмак, нарочите барство і демонстрація нескромності, перетворення ложі уряду на квітковий ларьок, вражають. Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя чи лікаря. Нові обличчя привнесли абсолютну аморальність навіть в таку милу традицію – привітання колег з днем народження», – написала Геращенко.

    Нагадаємо, сесійна зала Верховної Ради 16 червня була заповнена оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину, якій виповнилося 43 роки.

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    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат свята Ірина Геращенко партія Слуга народу квіти традиції
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    Аморальність в парламенті. Нардепка засудила традиції, які започаткували «слуги народу» у Раді