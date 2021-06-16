Аморальність в парламенті. Нардепка засудила традиції, які започаткували «слуги народу» у Раді

Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді. Не усім колегам це сподобалося

Сьогодні у Верховній Раді України нардепи принесли велику кількість квітів депутатці Юлії Гришиній. Гнівний пост щодо цього написала депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«Цей лютий гламур привнесли в ВР слуги. Безсоромно перетворюючи сесійну залу чи то на філію Бессарабки, чи то на Колонну залу Дома Совєтов, час від часу вони організовують в парламенті парад букетів, змагаючись в довжині, кількості і вартості цих радянських оберемків . З подивом спостерігала це марнотратство останні два роки. Несмак, нарочите барство і демонстрація нескромності, перетворення ложі уряду на квітковий ларьок, вражають. Ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя чи лікаря. Нові обличчя привнесли абсолютну аморальність навіть в таку милу традицію – привітання колег з днем народження», – написала Геращенко.

Нагадаємо, сесійна зала Верховної Ради 16 червня була заповнена оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину, якій виповнилося 43 роки.