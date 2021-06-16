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    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)

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    Юлії Гришиній сьогодні виповнилося 43 роки - Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Юлії Гришиній сьогодні виповнилося 43 роки
    Фото: скріншот з трансляції каналу Рада

    Народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу»

    Сесійна зала Верховної Ради 16 червня була заповнена оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину, якій виповнилося 43 роки.

    «Шановні колеги. Сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Грbшина, Андрій Володимирович Іванчук і Володимир Федорович Кальцев. Бажаю наснаги, здоров’я, успіхів, перемог, досягнень і квітів у вашому житті!», – звернувся до іменинників спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

    Фотограф Ян Доброносов опублікував фото щасливої іменинниці з оберемками квітів.

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    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)
    Фото: Ян Доброносов / Facebook, скріншот з трансляції каналу Рада

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    Теги: Верховна Рада депутат свята політика партія Слуга народу квіти Дмитро Разумков
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    Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)