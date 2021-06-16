Депутатку від «Слуги народу» засипали квітами у Раді (фото)

Народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу»

Сесійна зала Верховної Ради 16 червня була заповнена оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину, якій виповнилося 43 роки.

«Шановні колеги. Сьогодні у нас також є іменинники: Юлія Миколаївна Грbшина, Андрій Володимирович Іванчук і Володимир Федорович Кальцев. Бажаю наснаги, здоров’я, успіхів, перемог, досягнень і квітів у вашому житті!», – звернувся до іменинників спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

Фотограф Ян Доброносов опублікував фото щасливої іменинниці з оберемками квітів.