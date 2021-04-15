Уряд має негайно розформувати Наглядову раду «Укралізниці» і призначити фахівців, – нардеп

«Попри збитки, які зазнає «Укралізниця», на зарплати та обслуговування членів Наглядової ради витрачають мільйони», – Бондарєв

Уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем Укрзалізниці і звільнити Наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

«Більше аніж 10 мільярдів збитків кожен рік має ця компанія. Три роки жирує ця Наглядова рада. Негайно треба скликати уряд і звільняти цих посадовців. Знайти інших фахових досвідчених людей, які знаються на Укрзалізниці, саме в Україні знайти. І виводити з кризи цю компанію» – сказав Бондарєв.

Він нагадав, що попри збитки, які зазнає «Укралізниця», на зарплати та обслуговування членів наглядової ради УЗ витрачаються мільйони, зокрема на їх харчування та перельоти. Окрім того за кошти державної компанії їм неодноразово влаштовували наддорогий відпочинок на теплоході «Хвиля».

«За минулі два роки наглядова рада, яка включає в себе 7 осіб, витратила більш аніж 5 мільйонів на перельоти, ще понад 500 тисяч гривень на обслуговування у віпзалах. І дійсно, з цим теплоходом – це кричуща річ... Але ж вони дійсно там якісь наради влаштовували, купували, крім їжі, кетерінгу, дуже дорогий алкоголь. Уявіть собі, за пляшку сплачували 65 тисяч гривень. А ще облаштували кімнату на цьому теплоході для куріння сигар, і придбавалися також за наші з вами гроші, бюджетні кошти сигари», – розповів Бондарєв.

На його думку, Наглядова рада УЗ мала бути звільнена урядом в повному складі, щойно інформація про такі витрати на їх утримання була оприлюднена.

«Я вважаю, що як тільки це стало відомо для уряду, прем’єр-міністр повинен був негайно скликати уряд і звільнити всіх цих наглядачів», – наголосив Бондарєв.

Нагадаємо, раніше ексдепутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході «Хвиля», вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи оприлюднені факти щодо мільйонних витрат на обслуговування та дозвілля членів наглядової ради УЗ, заявив, що відсутність реакції з боку президента та уряду на ці факти автоматично робить їх співучасниками корупції, яка процвітає в УЗ.