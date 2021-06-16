«Жовтий» рівень – на всю країну: як змінилися правила зон карантину

«Зелена» та «жовта» зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України за певних умов

Уряд вніс зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину. Зокрема, тепер «зелена» та «жовта» зони карантину будуть вводитися відразу на всій території України. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

«Помаранчева» та «червона» зони, як і раніше, будуть вводитися в окремих областях, залежно від епідемічної ситуації.

Коли запроваджуватимуть «жовтий» рівень

У «жовту» зону вся територія країни потраплятиме, якщо протягом трьох днів поспіль на всій території буде фіксуватися одна з ознак:

кількість виявлених нових випадків Covid-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена) – більше як 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

наявність підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

«Жовтий» рівень епідемічної безпеки буде вводитися державною комісією ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров’я. Якщо ситуація нормалізується та зберігатиметься протягом семи днів поспіль, то країна повернеться до «зеленої» зони.

Які обмеження діють в «жовтій» зоні

У разі введення «жовтого» рівня на всій території країни будуть запроваджуватися наступні обмеження:

обов'язковий масковий режим та соціальна дистанція;

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 м2 площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 м2.

Також для українців змінили правила повернення з-за кордону.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Тим часом, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.