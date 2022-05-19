Шмигаль оцінив розмір «дірки» в бюджеті через війну

Для України надзвичайно важлива фінансова підтримка світової спільноти

Україна потребує щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, щоб закрити оперативні потреби бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в сесії за участі міністрів фінансів країн «Великої сімки» 19 травня, повідомляє пресслужба уряду.

«Агресор намагається створити продовольчу кризу, обмежуючи можливості українського експорту. Провокує міграційну кризу, змушуючи мільйони українців шукати прихисток у країнах Європи. Використовує енергоресурси як гібридну зброю, що вже спричиняє різке зростання інфляції у світі», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр навів дані Міжнародного валютного фонду, що прогнозує зниження росту економіки цього року для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового ВВП. Глобальне зростання, за даними МВФ, сповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Глава уряду наголосив, що все це наслідки війни, яку розв’язала Росія.

«Сьогодні Україна стоїть на захисті всієї Європи та світу. Ми довели свою стійкість. Показали, що готові тримати удар на всіх фронтах. Українська банківська система працює стабільно. Енергетична система працює стабільно. Запроваджені Урядом податкові та кредитні стимули дозволили частині бізнесу відновити свою роботу», — зауважив Шмигаль.

Водночас за словами прем’єр-міністра, щомісяця дефіцит українського бюджету складає близько $5 млрд. Тому для України надзвичайно важлива фінансова підтримка.

«Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше $15 млрд на найближчі три місяці, аби закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією», — підкреслив очільник уряду.

Шмигаль привітав пропозицію Європейської комісії виділити Україні 9 млрд євро в якості макрофінансової допомоги.

Прем’єр підкреслив, що ця підтримка від країн «Великої сімки» стане надійним фундаментом для України, аби здобути перемогу.