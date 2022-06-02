США планують надати Україні безпілотники, здатні переносити вісім ракет

Продаж безпілотників виробництва General Atomics все ще може бути заблоковано на рівні Конгресу

Адміністрація США планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Проте продаж безпілотників виробництва General Atomics все ще може бути заблоковано на рівні Конгресу, або цей план може бути скасовано з інших причин.

Україна використовує проти російських військ кілька типів невеликих безпілотних систем меншої дальності. Серед них AeroVironment RQ-20 Puma AE і турецький Bayraktar-TB2.

Gray Eagle може літати до 30 та більше годин і здатний збирати велику кількість даних для розвідувальних цілей, а також переносити до восьми потужних ракет Hellfire.

«Таким чином, на полі бою проти Росії може з'явитися передова американська система багаторазового використання, здатна завдавати численних глибоких ударів», – зазначає видання.

Адміністрація має намір повідомити Конгрес про план продати Україні ці безпілотники найближчими днями.

За даними експертів, безпілотник MQ-1C – набагато більший і приблизно утроє важчий, ніж Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами у вантажопідйомності, дальності й витривалості.

Навчання системі БПЛА, виробленої General Atomics, зазвичай займає місяці, але останніми тижнями був запропонований умовний план навчання досвідчених українських техніко-технічних працівників та операторів, повідомили джерела.

Нагадаємо, що самі Сполучені Штати офіційно підтвердили надання Україні сучасніших за М270 ракетних систем залпового вогню Himars із бойовими боєприпасами

Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи початок контрнаступу українських військ на Харківщині, наголосив, що для атакувальних дій потрібні саме такі артилерійські системи, як М270 та Himans.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про істерику в Кремлі після інформації про надання Україні M270.



