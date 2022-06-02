До Бучі повернулися близько 2 тис. дітей

У Бучі надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей

У Бучі почала працювати соціальна програма ЮНІСЕФ «Спільно», яка покликана надавати допомогу дітям та родинам

Буча на Київщині відновлюється після злочинів російських загарбників, у місто вже повернулися близько 2 000 дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

«Місто просто не впізнати. За офіційними даними, сюди повернулися до 2 000 дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім», – зазначив Тимошенко.

Тимошенко розповів, що у Бучі почала працювати соціальна програма ЮНІСЕФ «Спільно», яка покликана надавати допомогу дітям та родинам.

Він додав, що ця ініціатива функціонує у містах, де тимчасово припинені або недостатньо соціальних сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей з дітьми, які постраждали від війни.

«Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори», - пояснив заступник очільника ОП.

Тимошенко подякував за підтримку міжнародним партнерам України й усім, хто допомагає відбудувати країну для дітей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив зворушливі фото про життя дітей в умовах війни з нагоди Дня захисту дітей. Він заявив, що Росія затьмарила цей день війною та краде дитинство в наших дітей. Але Україна дає гідну відсіч і захистить кожну українську дитину.

Як відомо, цьогоріч в Україні День захисту дітей відзначають в умовах воєнного стану. За офіційними даними, станом на сьогодні від збройної агресії РФ загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

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