Держкомпанія «Центренерго» є епіцентром корупції - експерт



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«Центренерго» уклала угоду з компанією з орбіти Ігоря Коломойського на постачання російського вугілля

Державна компанія «Центренерго» є епіцентром корупції, на якому заробляє Ігор Коломойський. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт вважає підозрілою угоду, яку уклала «Центренерго» з компанією з орбіти Ігоря Коломойського на постачання російського вугілля, що насправді може бути вугіллям з окупованих Росією територій Донбасу.

«Центренерго» як залишалось епіцентром корупції так і лишається. Раніше для «Центренерго» вугілля постачали ДТЕК, міжнародні компанії-трейдери, а тут з'являється компанія з орбіти інтересів Ігоря Коломойського, відомого українського бізнесмена, якого пов'язують з Зеленським, пов'язували та висловлювали підозри. Вона завжди торгувала нафтопродуктами, а тут вирішила поторгувати вугіллям, а це викликало певні непорозуміння. Там величезна сума, там майже на 700 мільйонів гривень вони повинні поставити цього вугілля це 350 тисяч тон, це майже третина обсягу, який потребує «Центренерго», - заявив Корольчук.

На його думку, Коломойський вибудував схему з «Центренерго», щоб взяти підприємство під контроль та забезпечити постачання дешевої електроенергії для свого феросплавного бізнесу. І вже нині держпідприємство продає заводам олігарха електроенергію по занижених цінах, що фактично означає, що держава дотує приватний бізнес. Паралельно іде цілеспрямована інформаційна кампанія проти формули Роттердам+, яка і встановлює ринкові тарифи на електрику.

«У даному випадку він вибудовує ланцюжок, контроль за підприємством, постачання вугілля на підприємства, на це «Центренерго», та поставки цієї електроенергії для свого феросплавного бізнесу. В принципі «Центренерго» за останній час актуалізувало, це вже триває два місяці. Вони почали продавати електроенергію саме феросплавним заводам по доволі такій низькій та хорошій ціні. Це викликає підозру, тому що на ринку ціна десь 1,60 за 1 кВт/год, а підприємства отримують десь по ціні 1,20. Це державне підприємство, якщо воно отримує збитки, це якась державна програма підтримки приватних компаній феросплавних?» - зазначив Корольчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія «Центренерго» підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомої бориспільської фірмою «Нафта Форс», заснованою в серпні минулого року зі статутним фондом в 1 тис. грн. Згодом Незалежна профспілка гірників України звернулась до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством «Центренерго» вугілля з окупованих районів Донбасу. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що Ігор Коломойський вибудував злочинну схему в «Центренерго» і заробляє, паразитуючи на державній компанії.