Держпідприємство з легкістю прощається з мільйонами на святкування Дня Незалежності

«Банкетом» заправляє Центр захисту інформаційного простору України

Завдяки спрощеній тендерній процедурі, виписаній під Незалежність, державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» провело ряд тендерів на мільйони гривень без конкуренції (шляхом застосування переговорної процедури). Про це зазначено у публікації «Главкома» «Співочі жнива. Скільки коштують артисти на День Незалежності».

Зокрема, державне підприємство відписало київському ТОВ «Спецекспотрейд» 19,9 млн грн за розробку та втілення креативної комунікаційної кампанії та концепції концерту у центрі Києва. Левову частину коштів (7,5 млн грн) затягне багатокамерна зйомка на Хрещатику і Майдані незалежності на 24 серпня.

Дані з ProZorro

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Спецекспотрейд» належить мешканцю Київщини Юрію Біловусу і мешканцю Львівської області Богдану Трілю. Видання «Наші гроші» з’ясувало, що раніше Тріль був керівником проєкту в компанії Euromedia Company Ou (Естонія), а Біловус очолював ТОВ «Євромедіа Україна» Павла Грицака, відомого як бізнес-партнер Олександра Ксенофонтова (ТОВ «Шоутайм») – чоловіка і продюсера співачки Руслани Лижичко.

Крім цього, Центр захисту інформаційного простору України без торгів зробив переможцем тендера на 19,5 млн грн київське підприємство «ПКС» (засновниками фірми записані кияни Юрій Кошель і Марія Семенова). Підрядник повинен створити на поставити номери з хореографії; придумати образи для артистів і забезпечити їх технічно. Усе робиться заради виступу на концерті з нагоди Дня Незалежності.

Між іншим, вказане державне підприємство заплатить 5,23 млн грн стадіону «Олімпійський» за проведення розрекламованого ювілейного концерту.

Як підрахувала спільнота DoZorro, загалом за останні три роки на закупівлі організації фестивалів у Prozorro витратили понад 350 млн грн. З них: у 2019 році – 173 млн грн, а у пандемічних 2020 і 2021 роках – відповідно 82 і 87 млн грн (станом на 4 серпня). Найбільше бюджетних коштів на організацію та проведення фестивалів у 2021 році витратити в Київській (43 млн грн), Донецькій (8 млн грн) та Одеській (7 млн грн) областях. Найменше – у Кіровоградській (20 тис. грн), Чернівецькій (64 тис. грн) та Луганській (73 тис. грн).