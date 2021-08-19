«Вигідний» обмін. Киянин віддав шахраю $28 тис., а отримав сувенірні гроші (фото, відео)

Потерпілий в інтернеті знайшов оголошення щодо обміну валюти за вигідним курсом та домовився про зустріч

Столичні правоохоронці викрили чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів грошима киянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисник розмістив в Інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовився про зустріч із потенційним клієнтом.

Потерпілий вирішив обміняти понад $28 тис. на національну валюту, чоловіки домовилися про зустріч на вулиці Предславинській. Правопорушник приїхав на таксі, де чоловіки здійснили передачу грошей, після чого зловмисник поїхав з місяця. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки.

По «гарячих слідах» правоохоронці зупинили таксі, у якому перебував зловмисник, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився уродженець Донеччини, 1982 року народження.

Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка гроші потерпілого, а за місцем мешкання зловмисника провели невідкладний обшук. Звідти правоохоронці вилучили докази його злочинної діяльності, зокрема, телефонні сім-карти, документи, сувенірні купюри тощо.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі разом із процесуальними керівниками місцевої окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, встановлюється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.