Covid-дані: в Києві за добу майже 250 нових хворих і жодної смерті

Останнім часом багато киян не дотримуються карантинних обмежень

Минулої доби від коронавірусу одужало 187 киян

За минулу добу, 18 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 245 осіб. Це на 64 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 16 серпня був 181 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 221 828 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 214 393 особи (за добу 18 серпня – 187)

померли 5 264 особи (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 862 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 58 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 54 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 197 осіб (за добу 18 серпня – 60)

померли 2 787 осіб (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 270 226 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 серпня зафіксовано 1 560 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

Нагадаємо, за добу 17 серпня в Києві було виявлено 181 хворого на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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