Доступна іпотека: стало відомо, хто зможе її отримати

Із березня запрацює урядова програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%

Пільговий кредит на житло даватиметься терміном до 20 років, перший внесок – 15% вартості

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, як планується реалізовувати нову програму «Доступна іпотека» та хто і на яких умовах зможе нею скористатись.

Про це міністр розповів в інтерв'ю «Уніан».

Марченко зазначив, що іпотеку під 7% вирішили запроваджувати паралельно із чинною програмою бізнес-кредитування «5-7-9» за рахунок Фонду розвитку підприємництва.

«Це питання наразі дискутуємо, оскільки, на жаль, не маємо ще іпотечного ринку, а тільки створюємо певні його сегменти. Важливо створити певну економічну динаміку. Запровадити мотивацію – розвиток будівництва нового житла як ключову ідею проекту. Розуміємо, що маємо і в нинішню іпотеку надати певний поштовх і ресурс», – сказав міністр.

За його словами, конфігурація іпотеки ще може бути змінена і наразі обговорюються різні варіанти, однак є чітко узгоджені аспекти.

«Але ключові маркери – ставка 7%, максимальна сума іпотеки – 2 мільйони гривень, строк – до 20 років, перший внесок – 15% вартості. Є нормативна площа з огляду на кількість членів родини. Беремо до розгляду первинний і вторинний ринки житла. Готові це питання обговорювати з банківським середовищем, аби вже найближчим часом були видані перші пільгові кредити. Прагнемо створити умови, за яких частину ризиків перекласти з банків на державу. Це – підйомна історія, маємо достатній ресурс, тому рухаємося в цьому напрямку», – зазначив очільник Мінфіну.

Міністр також пояснив, кому може бути доступна іпотека за пільговими умовами.

«Критерії (які можуть отримати доступну іпотеку, – ред.). передбачені чинною постановою. Насамперед ідеться про внутрішньо переміщених осіб, освітян, медиків, працівників бюджетної сфери, молоді родини, які потребують поліпшення житлових умов, мешканців гуртожитків та аварійних будинків. Але надалі прагнемо відмовитися від категорійності та надати можливість усім громадянам скористатися доступною іпотекою», - сказав Марченко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.