Шмигаль анонсував нову програму іпотеки під 5%

Глава уряду Денис Шмигаль виступив на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

Із березня 2021 року запрацює урядова програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.

Про це він заявив в ході Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«У нас є намір у першій половині 2021 року попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%», - заявив він.

Прем'єр повідомив, що Кабмін працює над цим разом з Національним банком України.

Шмигаль нагадав, з березня 2021 року запрацює урядова програма «Доступна іпотека», яка спрощує доступ до кредитів і дає ставку до 7%.

«Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше», - сказав він.

8-10 лютого проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді». Триденна подія стала майданчиком для діалогу про пандемію та її подолання. Захід відбувається за участі президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради за підтримки Всесвітньої організації здоров’я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

На форумі обговорюють плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Зважаючи на всесвітній масштаб пандемії, до форуму долучаються топпредставники Європейського Союзу як стратегічні партнери України в цьому питанні. Учасники заходу розглядають спільний план дій щодо вакцинації, діляться міжнародним досвідом боротьби з Covid-19 і досвідом його імплементації в Україні, а також обговорюють про перспективи відкриття кордонів країн.

У перший день роботи форуму, 8 лютого, президент розповів про досягнення України в боротьбі з коронавірусом. Зокрема, він повідомив, що Україна домовилася про постачання вакцин Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

Читайте також: