Для державних шахт підвищення ціни вугілля – це єдиний шлях до виживання, - Корольчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Корольчука, висока ймовірність того, що буде прийнято рішення про підвищення ціни вугілля

Треба виходити на рівень встановлення реальної ціни, що буде покривати собівартість видобутку вугілля державними шахтами, - експерт

Собівартість видобутку вугілля державних шахт перевищує ціну за формулою «Роттердам+», відповідно його вартість має бути підвищена. Про це в ефірі 112 каналу заявив енергоексперт Юрій Корольчук.

«Коли формула починала працювати, з 2016 року, вона позитивно впливала на роботу державних шахт. Сьогодні в тарифі для теплових електростанцій ціна 2800 гривень за тонну вугілля. Водночас собівартість видобутку вугілля на державних шахтах становить більше 4000 гривень. Прогноз на 2019 рік - буде 4500 гривень за тонну вугілля. І для того, щоб забезпечити подальший розвиток (державних шахт, - ред.), треба виходити на рівень встановлення реальної ціни, що буде покривати собівартість видобутку вугілля державними шахтами», - зазначив Корольчук.

За словами експерта, в іншому випадку можна очікувати на протести шахтарів, адже заборгованість по заробітній платні складає наразі біля 1 млрд грн. «І в держави є два виходи з цієї ситуації. Це або повернутися до питання дотацій. До 2014 року суми дотацій були $2 мільярди, на той момент це 16 мільярдів гривень на рік. І другий момент – це дати можливість мати реальну ціну ринкову за вугілля, і це дасть можливість нарощувати власний видобуток вугілля», - каже експерт.

На думку Корольчука, висока ймовірність того, що буде прийнято рішення про підвищення ціни вугілля. «Ми побачили, по-перше, що є дуже конкретна і чітка позиція міжнародних партнерів України. Це всі, починаючи з МВФ, там непрямо ті питання піднімаються, ЄБРР і Світовий банк, і ті компанії, які готові вкладати інвестиції у видобуток вугілля. Їхня позиція однозначна, що дотації будуть фактично консервувати складну ситуацію, що існує до сьогодні на ринку вугілля. Ціна реальна, яку отримають шахти, дасть можливість їм просто розвиватися, більше видобувати вугілля», - зазначив Юрій Корольчук.

За словами експерта, прив’язка ціни вугілля до міжнародних індексів через Методику формування оптово-ринкової ціни (формула «Роттредам+»), що була введена НКРЕКП у 2016 році, була повністю виправданою. «Ми фактично замість свого шахтаря годували шахтаря іншої країни (до введення формули, - ред.). Тому призначення ринкової ціни, більшої ціни дало можливість шахтам українським, в першу чергу, державним шахтам, вийти на рівень самозабезпечення. Тобто підвищилася ціна на їх вугілля, вони змогли його продавати для теплових електростанцій. Відповідно вони могли питання закривати і те, що вони нарощували власний видобуток, могли гроші інвестувати в обладнання, в безпеку, зарплати платити», - зазначив він.

Нагадаємо, голова Незалежної профспілки гірників Микола Волинець заявив, що ціни українського вугілля за формулою «Роттердам+» не достатньо для покриття витрат державних шахт.