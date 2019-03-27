Гройсман і Кістіон повинні розібратися з корупційними схемами Кропачева - профспілки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волинець каже, що вже не раз звертався в правоохоронні органи, але ситуацію ніхто не розслідує

Державна вугільна галузь розграбована численними корупційними схемами, - Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман та віце-прем’єр – міністр Володимир Кістіон повинні терміново розібратися з корупційними схемами підприємця Віталія Кропачова. Про це він заявив, коментуючи черговий корупційний скандал із закупівлею китайського шахтного обладнання за завищеними цінами через структури Кропачева.

За словами Волинця, державна вугільна галузь розграбована численними корупційними схемами.

Голова профспілки зазначає, що це цей тіньовий бізнес, швидше за все, заплутаний, який важко перевіряти. «Тому що обладнання постачається за завищеними цінами. Система «Prozorro» тут виявилася неефективною», - вважає Волинець.

«Є міністерство, що має здійснювати нагляд за ситуацією в паливо-енергетичному комплексі і формувати політику в цьому секторі, в цій галузі. Якщо Насалик його не здійснює, то далі Гройсман, віце-прем'єр. В першу чергу, віцу-прем'єр, який відповідає за паливно-енергетичний комплекс. А далі - Гройсман. А якщо не ці діячі, тоді вже контролюючі органи - НАБУ, САП, Генпрокуратура, Національна поліція, до яких ми також зверталися у зв'язку з корупційними схемами», - стверджує голова профспілки.

Волинець каже, що вже не раз звертався в дані органи, але ситуацію ніхто не розслідує. «Жодної реакції тому, що немає політичної волі. Маємо величезні запаси вугілля. Україна входить в число восьми країн світу з найбільшими запасами вугілля, а шахти зараз зупинені, тому що розграбовані. Не видобувають вугілля, не можуть платити за світло», - констатував він.

Нагадаємо, днями ЗМІ розкрили чергову корупційну схему, за якою держава змушена закуповувати китайську техніку для державних шахт за завищеними цінами. Таку корупційну схему організував Віталій Карпачова і його китайський партнер Ся Ху через компанію «Сани Україна». В результаті цього року на торгах бюджет ризикує переплатити 370 млн грн.

Віталій Карпачов є претендентом на приватизацію «Центренерго», де він зараз міноритарний акціонер та головний постачальник вугілля на електростанції, що належать підприємству. Його ім'я регулярно спливає у схемах, пов'язаних з цією держкомпанією.