В Україні стрімко зростає долар. Курс валют на 17 листопада

Ближче до вечора курс був – 26,50 грн

На «чорному» ринку долар торгується за 26,51 – 26,61 грн

У середу, 17 листопада, середній курс долара продовжив стрімке зростання. Якщо на початок дня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках становив 26,3935 грн., то ближче до вечора курс був – 26,50 грн. Також зріс на 15,5 коп. курс продажу і становить 26,65 грн.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,40 – 26,64 гривні. Євро купують за 29,77 гривні, продають за 30,20 гривні.

На «чорному» ринку долар торгується за 26,51 – 26,61 грн, євро – 29,99 – 30,19 гривні.

Як раніше повідомлялося, експерти зазначали, що курс американської валюти в середині листопада 2021 може змінитися.

Незважаючи на локдаун, ситуація на валютному ринку України у першій половині осені 2021 року залишалася стабільною. Різкого зростання курсу долара не відбулося, навпаки, національна валюта продовжує зміцнюватися.

Голова відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що долар залишиться стабільним в Україні в листопаді, оскільки на іноземну валюту поки що немає великих покупців.

Нагадаємо, раніше аналітик попередив українців: долар може впасти нижче психологічної позначки.

Також аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться.