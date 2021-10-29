Долар і євро продовжують падати: курс валют на 29 жовтня

Станом на сьогодні, 29 жовтня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 26,33 грн

За рік долар втратив 2,07 грн офіційної вартості, а євро – 2,81 грн

Національний банк України знизив офіційний курс долара на 0,04 копійки, а офіційний курс євро – на 0,14 копійок.

Станом на сьогодні, 29 жовтня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 26,33 грн, а євро – на рівні 30,50 грн.

Порівняно з минулим тижнем, за останні сім днів курс долара зріс на 12 копійок, а євро – на 1 копійку. Долар розпочав минулий тиждень на рівні 26,20 грн, завершив його зростанням на 0,48%. Зі свого боку євро додало 0,03% від рівня 30,49 грн.

Офіційний курс долара щодо гривні за рік Графіка НБУ

За результатами останнього місяця офіційна вартість долара впала на 24 копійки, або на 0,92% від рівня 26,57 грн. Офіційна вартість євро за місяць скоротилася на 53 копійки, або 1,71% від рівня 31,03 грн.

За рік долар втратив 2,07 грн офіційної вартості, а євро – 2,81 грн