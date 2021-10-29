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    Економіка та фінанси

    Долар і євро продовжують падати: курс валют на 29 жовтня

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    Станом на сьогодні, 29 жовтня, регулятор&nbsp;встановив&nbsp;офіційний курс долара на рівні 26,33 грн - Долар і євро продовжують падати: курс валют на 29 жовтня
    Станом на сьогодні, 29 жовтня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 26,33 грн
    фото з відкритих джерел

    За рік долар втратив 2,07 грн офіційної вартості, а євро – 2,81 грн

    Національний банк України знизив офіційний курс долара на 0,04 копійки, а офіційний курс євро – на 0,14 копійок.

    Станом на сьогодні, 29 жовтня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 26,33 грн, а євро – на рівні 30,50 грн.

    Порівняно з минулим тижнем, за останні сім днів курс долара зріс на 12 копійок, а євро – на 1 копійку. Долар розпочав минулий тиждень на рівні 26,20 грн, завершив його зростанням на 0,48%. Зі свого боку євро додало 0,03% від рівня 30,49 грн.

    Офіційний курс долара щодо гривні за рік Графіка НБУ
    Офіційний курс долара щодо гривні за рік Графіка НБУ

    За результатами останнього місяця офіційна вартість долара впала на 24 копійки, або на 0,92% від рівня 26,57 грн. Офіційна вартість євро за місяць скоротилася на 53 копійки, або 1,71% від рівня 31,03 грн.

    За рік долар втратив 2,07 грн офіційної вартості, а євро – 2,81 грн

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    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гроші фінанси НБУ
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    Долар і євро продовжують падати: курс валют на 29 жовтня