Що буде з курсом долара в листопаді: експерт розповів, чи варто купувати валюту

Українцям розповіли, чи варто міняти гривні на американську валюту

Стало відомо, яких коливань можна чекати від курсу долара до середини останнього осіннього місяця

Експерти зазначають, що курс американської валюти в середині листопада 2021 може змінитися. Про це пише biz.today.ua.

Незважаючи на локдаун, ситуація на валютному ринку України у першій половині осені 2021 року залишалася стабільною. Різкого зростання курсу долара не відбулося, навпаки, національна валюта продовжує зміцнюватися.

Голова відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що долар залишиться стабільним в Україні в листопаді, оскільки на іноземну валюту поки що немає великих покупців.

Нагадаємо, раніше аналітик попередив українців: долар може впасти нижче психологічної позначки.

Також аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться.

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