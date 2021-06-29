В Україні запускають бета-тест паспортів вакцинації: як записатися
Сертифікати будуть доступні в «Дії» з 1 липня
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.
Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня 2021 року.
«Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від Covid-19 на території України», – заявив він.
Зареєструватися на бета-тест Covid-сертифікату можна уже зараз на сайті team.diia.gov.ua.
«Що таке ковідний сертифікат? Це документ у «Дії», який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у «Дії», – його дійсність можна буде перевірити через QR-код», – пояснив Федоров.
Як повідомлялося, Україна і ЄС взаємно визнають Covid-сертифікати.
Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.
До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.
Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.