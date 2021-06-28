Скільки пенсій не отримали жителі Донбасу від початку війни: уряд озвучив цифри

В уряді не знають, скільки мешканців ОРДЛО перестали отримувати пенсії, бо не можуть потрапити до України

Щомісяця понад пів мільйона мешканців ОРДЛО перетинають блокпости на Донбасі, щоб отримати пенсію на підоконтрольній Україні території

Жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 900 млрд грн пенсій. Про це повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Розрахункова сума пенсійних виплат за період з серпня 2014 року по жовтень 2020-го складає майже 900 мільярдів... Це ті гроші, якби нічого не сталося, ми людям виплачували би пенсії. Але ж ми не знаємо, чи ті люди живі, де вони, хто вони. От це те, що я казала, що було до війни 1278 тисяч пенсіонерів в Донецькій і в Луганській областях. Але ми знаємо й іншу цифру, втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей також за період з серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні», – сказала Лазебна.

На запитання про категорію людей, які раніше отримували пенсію, а тепер перестали, тому що не можуть доїхати, Лазебна відповіла, що такої інформації немає.

Правозахисники неодноразово наголошували на дискримінаційній практиці, яка змушує пенсіонерів із ОРДЛО перетинати лінію розмежування для отримання пенсій. Вказувалась, зокрема, що щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій.

До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.