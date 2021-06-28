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    Економіка та фінанси

    Підвищення пенсій з 1 липня відміняється: хто залишиться без перерахунку виплат

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    Програму &laquo;75 плюс&raquo; через брак фінансування перенесено на 4 квартал 2021 року - Підвищення пенсій з 1 липня відміняється: хто залишиться без перерахунку виплат
    Програму «75 плюс» через брак фінансування перенесено на 4 квартал 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Індексацію пенсій для людей старше 75 років перенесли на жовтень

    З 1 липня 2021 року люди, які старші 75 років, мають отримати додаткове підвищення пенсій. Але перерахунок перенесли на жовтень поточного року. Про це розказала міністр соціальної політики Марина Лазебна у інтерв'ю «Радіо Свобода».

    Як пояснила міністерка, відтермінування перерахунку пенсій пов'язано із відсутністю ресурсу. В уряді планують підвищити пенсії на 400 грн.

    «На 1 жовтня. Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму «75 плюс». По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця», – сказала Лазебна.

    Вона додала, що в наступному році «і ці 500 гривень, які ми платимо 85-літнім, і 400 гривень 75-літнім не будуть знецінюватися». Вони будуть також підлягати індексації.

    Нагадаємо, з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

    Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

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    Теги: Пенсійний фонд пенсія вік Марина Лазебна
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    Підвищення пенсій з 1 липня відміняється: хто залишиться без перерахунку виплат