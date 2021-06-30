В Україні зафіксували 633 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 235 096 осіб

За минулу добу в Україні виявили 633 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень у Києві та Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 360 осіб, померли 40 пацієнтів, а одужали – 2 294. За вчора протестували методом ПЛР – 22 511 осіб, методом ІФА – 9 581 особу, експрес-тестами – 13 702 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 235 096 осіб;

одужали - 2 166 668 осіб;

летальних випадків - 52 340;

проведено ПЛР-тестувань - 10 840 333.

Зазначимо, що в Україні запускають бета-тест паспортів вакцинації: як записатися. Сертифікати будуть доступні в «Дії» з 1 липня.

Як повідомлялося, Україна і ЄС взаємно визнають Covid-сертифікати.

Раніше міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.



