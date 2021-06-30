Видача українцям паспортів про вакцинацію від Covid-19 відкладається?

Вакцинованих від коронавірусу осіб заносять до спеціальної електронної бази, щоб згодом лікарі могли видати довідку про щеплення

Уряд досі не знає, як саме вже післязавтра видаватиме паспорти про вакцинацію

Початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Про це кореспонденту «Главкома» розказав оператор контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань Covid-19.

Разом із тим, станом на сьогоднішній ранок досі достеменно невідомий механізм отримання цього документу.

«Вам потрібно буде звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він вніс дані в електронну систему МОЗ. Він також буде у вас в додатку «Дія», - зазначили на гарячій лінії.

На уточнююче питання про те, чи з’явиться цей сертифікат у «Дії» автоматично у всіх людей, які пройшли повний курс вакцинації, оператор відповісти не змогла. Можливо, вам доведеться внести туди якісь додаткові дані... Уточніть іще 2 липня, тоді будуть відомі всі деталі».

Водночас у Центрі громадського здоров’я МОЗ кореспондента «Главкома» запевнили, що паспорт можна буде отримати вже завтра. Для цього потрібно буде, знову-таки, звернутися до сімейного лікаря, який бачитиме сертифікат кожного свого пацієнта (який пройшов повний курс вакцинації) в електронній системі і зможе роздрукувати його на прохання пацієнта.

Нагадаємо, вчора міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

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