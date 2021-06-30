Видача українцям паспортів про вакцинацію від Covid-19 відкладається?
Уряд досі не знає, як саме вже післязавтра видаватиме паспорти про вакцинацію
Початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Про це кореспонденту «Главкома» розказав оператор контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань Covid-19.
Разом із тим, станом на сьогоднішній ранок досі достеменно невідомий механізм отримання цього документу.
«Вам потрібно буде звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він вніс дані в електронну систему МОЗ. Він також буде у вас в додатку «Дія», - зазначили на гарячій лінії.
На уточнююче питання про те, чи з’явиться цей сертифікат у «Дії» автоматично у всіх людей, які пройшли повний курс вакцинації, оператор відповісти не змогла. Можливо, вам доведеться внести туди якісь додаткові дані... Уточніть іще 2 липня, тоді будуть відомі всі деталі».
Водночас у Центрі громадського здоров’я МОЗ кореспондента «Главкома» запевнили, що паспорт можна буде отримати вже завтра. Для цього потрібно буде, знову-таки, звернутися до сімейного лікаря, який бачитиме сертифікат кожного свого пацієнта (який пройшов повний курс вакцинації) в електронній системі і зможе роздрукувати його на прохання пацієнта.
Нагадаємо, вчора міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня.
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.
До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.
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