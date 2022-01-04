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    Економіка та фінанси

    Друг Зеленського і партнер Коломойського може стати власником бізнесу з видобутку бурштину – «Наші Гроші»

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    Тимур Міндіч є бенефіціаром&nbsp;ТОВ &laquo;Завод &laquo;Ізумруд&raquo; - Друг Зеленського і партнер Коломойського може стати власником бізнесу з видобутку бурштину – «Наші Гроші»
    Тимур Міндіч є бенефіціаром ТОВ «Завод «Ізумруд»
    фото: djc

    У столичній квартирі Міндіча рік тому президент Зеленський святкував свій день народження

    Створене завдяки лідеру фракції «За Майбутнє» Ігорю Палиці комунальне підприємство з видобутку бурштину на Волині з обігом понад мільярд на рік готують під приватного інвестора. Свої права заявила фірма Тимура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського та близького друга Володимира Зеленського. Про це пише видання «Наші Гроші».

    «24 грудня депутати Волинської облради проголосували про реорганізацію комунального підприємства «Волиньприродресурс» в акціонерне товариство. Перед реорганізацією ЗМІ повідомили, що столичне ТОВ «Завод «Ізумруд» зажадало від волинських комунальників повернення боргу 62 млн грн. Бенефіціаром «Завод «Ізумруд» вказано Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського» – повідомляє видання.

    Ці гроші приватний завод начебто дав комунальникам у 2017 році, щоб вони заплатили Держгеонадрам за спецдозволи, зазначають «Наші Гроші».

    «Комісія з реорганізації, протягом найближчих двох місяців оформить претензії кредиторів. Після чого у ПАТ, що матиме найбільший видобуток бурштину в Україні та найбільше родовище міді в Європі – зайде приватний співвласник», – пояснює видання.

    «У столичній квартирі Міндіча рік тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження», – зазначають «Наші Гроші».

    Теги: Ігор Коломойський бурштин Волинська область Володимир Зеленський
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    Друг Зеленського і партнер Коломойського може стати власником бізнесу з видобутку бурштину – «Наші Гроші»