Друг Зеленського і партнер Коломойського може стати власником бізнесу з видобутку бурштину – «Наші Гроші»

У столичній квартирі Міндіча рік тому президент Зеленський святкував свій день народження

Створене завдяки лідеру фракції «За Майбутнє» Ігорю Палиці комунальне підприємство з видобутку бурштину на Волині з обігом понад мільярд на рік готують під приватного інвестора. Свої права заявила фірма Тимура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського та близького друга Володимира Зеленського. Про це пише видання «Наші Гроші».

«24 грудня депутати Волинської облради проголосували про реорганізацію комунального підприємства «Волиньприродресурс» в акціонерне товариство. Перед реорганізацією ЗМІ повідомили, що столичне ТОВ «Завод «Ізумруд» зажадало від волинських комунальників повернення боргу 62 млн грн. Бенефіціаром «Завод «Ізумруд» вказано Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського» – повідомляє видання.

Ці гроші приватний завод начебто дав комунальникам у 2017 році, щоб вони заплатили Держгеонадрам за спецдозволи, зазначають «Наші Гроші».

«Комісія з реорганізації, протягом найближчих двох місяців оформить претензії кредиторів. Після чого у ПАТ, що матиме найбільший видобуток бурштину в Україні та найбільше родовище міді в Європі – зайде приватний співвласник», – пояснює видання.

«У столичній квартирі Міндіча рік тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження», – зазначають «Наші Гроші».