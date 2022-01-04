За ким Зеленський сховається наступного року?

Люди які були за столом дійсно зробили багато достойних речей за минулий рік

Докину свої «5 копійок» щодо поздоровлення Зеленського.

Знаєте що мене вразило?

Після того як Зеленський сказав, що сьогодні за столом зібрались видатні люди, які творять сучасну історію Україну він нікого не назвав. От жодного імені чи прізвища.

Як політтехнолог переконаний – це була свідома позиція… Якби він почав називати людей за столом це б розмило фокус і відволікло увагу людей від нього. Бо люди які були за столом дійсно зробили багато достойних речей за минулий рік. І на фоні провалів ЗЕкоманди суспільство б отримало колосальний контраст.

З одного боку ті хто реально, як ті атланти, тримали країну на своїх плечах. А з іншого – людина, яку 45% українців назвали найбільшим розчаруванням року. Тому по факту всі ті люди виконали функцію «великої ширми».

Їх банально використали…

І це не іх вина… Вони щиро прийняли запрошення президента. Бо не настільки цинічні та прагматичні як політики та мої колеги по цеху політтехнологи… Тому їх точно не варто хейтерити.

А от кому варто ставити питання так це Зеленському.

Минулого року він «сховався» за дітьми. Цього – за людьми які розвивали і берегли цю країну. Хто буде наступного року?

За ким він сховається наступного разу? Котики і песики? Вічно сховатись не вийде…

Як любить казати його патрон Коломойський – життя це супермаркет. І рано чи пізно ти прийдеш на касу.

І прийдеться розраховуватись самостійно.

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Джерело: блог Віктора Тарана

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