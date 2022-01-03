Зеленський доручив створити ще три природних парки

Найбільший із новостворених парків буде на Рівненщині

Президент розпорядився розширити деякі наявні природоохоронні території

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено створення національних природних парків «Пуща Радзівіла», «Куяльницький» та «Холодний Яр». Про це інформує Офіс президента.

Також в указах йдеться про збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку «Меотида», національного природного парку «Вижницький» та ботанічного заказника загальнодержавного значення «Староманзирський».

Національний природний парк «Холодний Яр» (6,8 тис. га) створять на Черкащині, «Куяльницький» (10,8 тис. га) на Одещині, «Пуща Радзівіла» (24 тис. га) на Рівненщині.

Також збільшиться територія Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель.

До території національного природного парку «Вижницький» включать 131 га земель державної власності на території Чернівецької області.

На території національного природного парку «Меотида» передбачено включення 580,2 га земель держвласності Донецької області.

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