ДТЕК закрив угоди з купівлі «Одесаобленерго» і «Київобленерго»



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У кожному регіоні ДТЕК створив спеціальні департаменти, що стежитимуть за новими підключеннями і оптимізацією внутрішніх процесів

«Одесаобленерго» і «Київобленерго» опублікували оголошення в ЗМІ про відкликання з 17 травня раніше виданих довіреностей

Енергохолдинг ДТЕК завершив операцію з придбання 68,2949% акцій АТ «Одесаобленерго» і 93,9978% ПрАТ «Київобленерго» у холдингу VS Energy, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в компанії.

«Компанія розробляє програму розвитку електричних мереж в Київському і Одеському регіонах. Мета - підвищення якості та надійності розподілу електроенергії, поліпшення клієнтських сервісів», - сказали у прес-службі ДТЕК.

Обидві компанії опублікували оголошення в ЗМІ про відкликання з 17 травня раніше виданих довіреностей. Крім того «Одесаобленерго» в четвер повідомило в системі розкриття НКЦБФР, що пакет акцій у власності ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» 10 травня зріс з 16,773013% до 68,29488% статутного капіталу. «Максимальна ціна, по якій ДТЕК купував акції за останні 12 місяців, склала 3,13 грн за штуку», - йдеться в документі.

Згідно зі звітом «Одесаобленерго», на початок 2019 року найбільшими акціонерами компанії були ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» - 32,522649%, VS Energy International NV (Нідерланди) - 17,983159%, «Київобленерго» - 9,253295% і держава - 25%. У січні «ДТЕК Нафтогаз» став власником 16,77% акцій, VS Energy International NV збільшив свою частку до 51,52%, а VS Energy International NV і «Київобленерго» вийшли з числа акціонерів.

Загальна кількість акцій «Одесаобленерго» - 608 млн 495,56 тис. штук.

У холдингу відзначили, що за час своєї роботи він інвестував в бізнес по дистрибуції електроенергії понад $ 300 млн.

У ДТЕК вважають свої розподільні компанії в Києві, Дніпропетровській і Донецькій (на підконтрольних територіях) областях, одними з найбільш ефективних і надійних в країні. «Зокрема, час непланових відключень споживачів у них на 30-70% менше середнього (без урахування прифронтових територій), а втрати електроенергії майже вдвічі нижче», - заявили в холдингу.

Програма розвитку електричних мереж у Київській та Одеській областях буде сфокусована на системній цифровізації управління інфраструктурою, підвищення надійності електропостачання та якості обслуговування клієнтів, вказали в ДТЕК.

Генеральний директор ДТЕК «Мережі» Іван Гелюх відзначив, що національний регулятор НКРЕКП контролює роботу операторів системи розподілу, накладаючи на них зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії. «Таким чином, концентрація нових активів компанією ДТЕК не обмежує клієнтів у ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію. Сьогодні ринок постачання електроенергії клієнтам повністю конкурентний, і ДТЕК підтримує розвиток цієї конкуренції», - сказав Гелюх.

За його словами, для спрощення підключень до електричних мереж в кожному регіоні ДТЕК створив спеціальні департаменти, що стежитимуть за новими підключеннями і оптимізацією внутрішніх процесів. В результаті, наприклад, в Дніпрі за минулий рік вдалося підключити в 2,5 рази більше нових клієнтів до електромереж - майже 8 тис.

«Одесаобленерго» за підсумками 2018 року скоротило чистий прибуток в 5,3 рази в порівнянні з 2017 роком - до 0,94 млн грн, а його виручка збільшилася на 11,2% - до 8 млрд 425,387 млн грн.

«Київобленерго» в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн грн, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн грн.