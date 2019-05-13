Придбання компанією ДТЕК обленерго не створює монополію на ринку, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо на ринку є декілька власників обленерго, він не є монополізованим - Мінаков

Придбання компанією ДТЕК «Київобленерго» та «Одесаобленерго» у російської групи VS Energy не впливає на конкуренцію на ринку. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив блогер Олексій Мінаков.

«Там (на ринку, - ред.) є декілька власників, він не є монополізованим, є декілька різних представників, які володіють тими чи іншими обленерго. У нас є обленерго, які належать пану Григоришину, пану Коломойському, Ігорю Суркісу, державі деякі. Тобто, це ринок. ДТЕК належить 15%».

Крім того, як підкреслив Мінаков, діяльність обленерго повністю контролюється НКРЕКП, саме комісія зокрема встановлює тарифи. «Вони (обленрего, - ред.) не відповідають за встановлення тарифів, це природні монополії. Це просто лінії електропередач. Вони не займаються ані видобутком, ці обленерго, вони не займаються ані постачанням. Вони лише займаються розподілом», - підкреслив він.

За словами експерта, компанія ДТЕК не просто купила два обленерго, вона викупила стратегічні енергетичні об’єкти у росіян. «Принциповий момент, кому вони належали раніше, у кого придбали ці компанії. Придбали у компанії VS Energy. Це російська компанія. Формально вона зареєстрована в Нідерландах, але про VS Energy багато журналістських розслідувань, які демонструють, що кінцевими бенефіціарами цієї компанії є якраз дійсно росіяни, зокрема колишній віце-спікер Держдуми Російської Федерації, зараз він є депутатом Держдуми. Ще залишається у них п’ять обленерго, якими вони продовжують користуватися. В цьому небезпека», - підкреслив він.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати «Київобленерго» і «Одесаобленерго». АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництва електроенергії.

За словами керівника відділу аналітики інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, рішення АМКУ є обґрунтованим. Про це в коментарі заявив керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, адже після проведення анбандлінгу обленерго не займаються постачанням електроенергії кінцевим споживачам, а значить - це рішення жодним чином не впливає на споживачів.