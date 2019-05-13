Купівля ДТЕКом двох обленерго ніяк не вплине на ринок розподілу електроенергії - інвестаналітик



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Відсутність загроз зловживання становищем природної монополії пояснюється забороною розподільчим компаніям (обленерго) займатися продажем електроенергії - експерт

Кожна з обленерго є природною монополією, тож штучно дублювати її функції економічно недоцільно, - Паращій

Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що придбання групою ДТЕК компаній Одесаобленерго та Київобленерго не загрожує монополізацією національного ринку розподілу електроенергії. Про це він написав в авторському матеріалі на сайті Liga.net, повідомляють Українські Новини.

«Купівля великим гравцем двох компаній з обслуговування мереж ніяк не вплине на ринок розподілу електроенергії, який на сьогодні складається з 34-х міні-монополій. І тут не важливо, кому ці міні-монополії належать», - зазначив він.

Паращій вважає, що кожна з обленерго є природною монополією, тож штучно дублювати її функції економічно недоцільно.

«Варто зазначити, що компанії із розподілу електроенергії (обленерго) є самі по собі маленькими монополіями. Маючи у власності електричні мережі на певній території, вони єдині, хто фізично передає електроенергію від виробника (чи державного власника високовольтної лінії) до кінцевого споживача. Дублювати функції такої компанії, тобто будувати ще одну паралельну електромережу, немає сенсу. Тому обленерго є природною монополією. Але монополією лише з передачі електроенергії», - стверджує інвестаналітик.

Відсутність загроз зловживання становищем природної монополії пояснюється забороною розподільчим компаніям (обленерго) займатися продажем електроенергії.

«Річ у тому, що за законом передавати дротами електроенергію та продавати її кінцевому споживачу одна і та ж компанія не може. Власнику електричної мережі заборонено законом продавати електроенергію кінцевому споживачу. Іншими словами, за законом, власник електромережі (обленерго) повинен бути лише кур’єром, який фізично доставляє електрику до вашої квартири», - переконаний Паращій.

Як повідомлялося, 25 квітня Антимонопольний комітет дозволив компанії «ДТЕК Нафтогаз» купити акції «Київобленерго» і «Одесаобленерго», що належали нідерландській компанії VS Energy. За результатами проведеного АМКУ аналізу та з урахуванням позицій регулятора, галузевого міністерства, учасників ринку та наукових установ, Комітет дійшов висновку, що дана концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках.

За даними ЗМІ, кінцевими бенефіціарами VS Energy є російські підприємці Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.