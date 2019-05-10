Глобальна асоціація корпоративних університетів нагородила Академію ДТЕК



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Фото: interfax.com.ua

Academy DTEK стала переможцем конкурсу кращих корпоративних університетів світу – Global CCU Awards 2019 – в номінації «Корпоративна відповідальність»

Academy DTEK стала переможцем конкурсу кращих корпоративних університетів світу – Global CCU Awards 2019 – в номінації «Корпоративна відповідальність». Разом з Academy DTEK переможцями премії в 2019 році стали міжнародні компанії Airbus, Infosys, SAP.

В рамках конкурсу Global CCU Awards 2019 Academy DTEK отримала премію за участь у навчанні співробітників 27-ми державних органів і установ, серед яких, у тому числі, Національний банк України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України, Київська міська держадміністрація. Всього в Academy DTEK вже пройшли навчання більше 3,4 тис. співробітників держструктур.

«Наша мета - внести вклад до нової якості підготовки фахівців, від яких сьогодні залежить успішна реалізація реформ, перезавантаження економіки, підвищення стандартів життя. Стратегія Academy DTEK передбачає подальший розвиток цього напряму», – відзначив Олександр Кучеренко, директор зі сталого розвитку ДТЕК.

Нагадаємо, заснована компанією ДТЕК Academy DTEK пропонує різні формати навчання, регулярно проводить міжнародні конференції з корпоративного навчання, майстер-класи, круглі столи і зарубіжні тури з обміну досвідом в галузі енергетики, видобутку, енергозбереження і HR. Global CCU (Глобальна асоціація корпоративних університетів) створена в 2005 р. Вона об'єднує корпоративні університети провідних компаній з понад 50 країн світу.