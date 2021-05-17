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    Екологічний податок пропонують зібрати у спецфонд

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    Екологічний податок пропонують зібрати у спецфонд

    «Кошти, які надходять від екподатку, мають витрачатися виключно на виконання природоохоронних заходів», – Берзіна

    Кошти від екоподатку мають використовуватись виключно на природоохоронні заходи, зокрема на модернізацію промислових підприємств. Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна.

    «Про збільшення-зменшення екологічного податку може йти мова тоді, коли ми будемо розуміти як прозоро і ефективно працює цей податок для досягнення своєї мети», – сказала Берзіна.

    За дослідженням екологів, на сьогодні використання коштів від цього податку є непрозорим і невідомо на що вони спрямовуються, адже жодних змін на краще в екологічній ситуації не спостерігається.

    «Жодна облдерадміністрація не надала нам належну інформацію про результати моніторингу виконаних природоохоронинх заходів за рахунок екологічного податку щодо оцінки їх ефективності. Тобто – яким чином ці заходи змінили ситуацію на більш кращу з точки зору поліпшення якості довкілля», – розповіла Берзіна.

    За її словами, екологи підтримують створення єдиного кліматичного фонду, до якого будуть надходити кошти від екоподатку і з якого вони будуть спрямовуватись на чітко визначені цілі.

    «Фонд має бути один, в якому будуть повністю сконцентровані всі кошти. І за рахунок транспортного податку, і за рахунок податку від викидів СО2, і за рахуноок інших податків. І цей фонд має належним чином прозоро управлятися, тоді ми будемо бачити і приймати участь в тому числі в моніторингу ситуації по використанню цих коштів», – пояснила Берзіна.

    Вона наголосила: кошти, які надходять від екологічного податку, повинні витрачатися виключно на виконання природоохоронних заходів, зокрема на екомодернізацію підприємств, які є забруднювачами.

    «Необхідно надавати більше можливості містам вирішувати екологічні проблеми, там де знаходиться безпосередньо джерело забруднення і забруднювачі, як сплачують цей екологічний податок», – сказала Берзіна.

    Нагадаємо, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.

    Водночас Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

    Нагадаємо, бізнес стверджує, що йому потрібна державна підтримка для екомодернізації.

    Теги: екологія податки інвестиції
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