Під час візиту до Данії Блінкен обговорить протистояння Росії в Арктиці

США вітають намір данців посилити витрати на оборону

США вітають рішення уряду Данії направити $245 млн на оборону Північної Атлантики і Арктики. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту, опублікованому з нагоди візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Данію, який розпочався сьогодні, 16 травня.

«Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де держави діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції здійснюються стійким і прозорим чином з повагою до довкілля, інтересів і культури корінних народів», – йдеться в повідомленні.

Країни заявили, що поділяють стурбованість з приводу посилення російської військової присутності в Арктиці.

«Ми згодні з важливістю захищати чутливі ключові об'єкти інфраструктури в регіоні», – відзначили в Держдепі.

Нагадаємо, що у квітні Росія провела міжвидові командно-штабні навчання на Північному флоті під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії.

Крім того, до трьох років позбавлення волі данський суд присудив російського шпигуна Олексія Нікіфорова, який збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S та Технічний університет Данії (DTU).