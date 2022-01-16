Економіст: Інфляційна криза, яка вирує у світі, тільки посилюватиметься

«Інфляція у світі буде тільки зростати, ціни підуть вгору», – Кухта

Впродовж 2022 року інфляційна криза, яка вирує у світі, тільки посилюватиметься. Такий невтішний прогноз зробив колишній виконувач обов’язків міністра економіки України Павло Кухта в інтерв’ю «Главкому».

Це явище триватиме доти, доки не буде остаточної програми припинення друкування грошей, не будуть підняті відсоткові ставки і не зупиниться потік грошей, якими «заливали» економіку, вважає економіст.

«Наразі склалася ситуація, коли різке відновлення після «ковіду» призвело до того, що виробники почали підвищувати ціни. Відповідно, це призвело до очікувань подальшого зростання цін і того, що потік коштів, який раніше абсорбувався у фінансову систему (акції, облігації) почне потрапляти в економіку. Це виливається у ріст цін», – зазначив Кухта.

Економіст додав, що загальносвітові тенденції, звісно, зачіпають й Україну.

«Те, що у нас зараз тривожне, – це більш висока інфляція, ніж очікувалося – близько 10%. А також нижчі темпи росту, ніж ми очікували. Водночас ми не втратили стабільність, економіка не падає, певна стійкість залишається. Курс гривні є більш-менш стабільним. Так, він дещо змінюється: 5-10% туди-сюди, але у порівнянні із тим, як у нас історично бувало, коли він міг вдвічі впасти, це не надто суттєво», – вважає Павло Кухта.

Колишній очільник Мінекономіки також додав, що через пандемію протягом минулого року впали всі економіки світу, але вітчизняна поступово відновлюється.

«Проте ми спостерігаємо і енергетичну кризу, і інфляційну, і це вже дається взнаки – впали темпи зростання економіки», – зазначив Кухта.

Раніше аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.

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