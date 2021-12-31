Відомий сирзавод призупиняє виробництво через високі ціни на газ

Після стабілізації фінансово-економічної ситуації «Пирятинський сирзавод» обіцяє відновити виробництво

Генеральний директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» (АТ «Молочний альянс») Володимир Бартошак направив листа комерційним партнерам підприємства з попередженням, що з 1 січня підприємство змушене буде частково виконувати заявки на продукції з подальшим припиненням виробництва.

Причиною такого рішення директор підприємства назвав енергетичну кризи. «Ми розуміємо, ситуація, яка склалась на енергетичному ринку України, спричинена комплексом ресурсних, технологічних, політичних та економічних причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру», – говориться в листі.

Володимир Бартошак також зазначив, що про кризову ситуацію їхнє підприємство повідомляло раніше. Зараз же ситуація «наблизилась апогею». Та на підприємстві запевняють, що «при стабілізації фінансово-економічного становища ми будемо раді відновити постачання продукції».

Раніше ТОВ «Яготинське» заявило, що зростання цін на енергоносії вже у найближчий час може спричинити зупинку виробництва компанії. Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

Нагадаємо, що уряд схвалив план дій з енергоефективності. Первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

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