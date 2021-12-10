Інфляція в США. Такого не було з 1982 року

Дані про високу інфляцію негативно позначаться на фондовому ринку, на який чекає корекція та зниження цін на деякі активи

За прогнозами американських аналітиків та інвестфондів у США не уникнути рекордного зростання цін. Про це пише CNBC.

За їхніми прогнозами, місячна інфляція за підсумками листопада, може сягнути 0,7%, а річна – 6,7%, що стане найвищим показником з 1982 року.

Йдеться про індекс споживчих цін – основний індикатор, за яким у багатьох країнах, зокрема й у США, вимірюють рівень інфляції. Індекс включає ціни на широке коло споживчих товарів, серед яких продукти харчування, паливо, товари для тварин і навіть кімнатні рослини.

У 1982 році США переживали період стагфляції – явища, що вперше проявився при президентстві Рональда Рейгана і виражався в одночасному стрімкому зростанні цін (інфляції) та спаді економіки (стагнації). У нормальній ситуації ціни, що зростають, і попит провокують підвищення виробництва та зростання інвестицій, а ціни, що знижуються, стимулюють компанії скорочувати виробничі потужності без попиту на продукцію.

Полегшений базовий індекс, що не включає ціни на продукти харчування, енергію та паливо, як очікується, зросте на 0,5% за підсумками листопада та на 4,9% у річному вираженні, що також стане рекордом, але вже з 1991 року.

Опитані виданням аналітики зазначають, що дані про високу інфляцію негативно позначаться на фондовому ринку, на який чекає корекція та зниження цін на деякі активи. Федеральна резервна система за таких умов може ухвалити рішення про прискорення згортання програми кількісного пом'якшення. На даний момент регулятор знижує обсяги закупівель державних та іпотечних облігацій на $35 млрд щомісяця.

До слова, український топменеджер Петро Чернишов заявив, що через пандемію інфляція у світі значно зросла, США надрукували у вісім разів більше грошей, ніж під час кризи 2008 року, тож роздачі коштів у бізнесі не уникнути.