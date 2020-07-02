Економіст пояснив ідентичність газової формули Амстердам+ та вугільної Роттердам+



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Ціна газу в лютому 2020 р визначалася імпортним паритетом за формулою Амстердам+, - експерт

Ціна на газ для населення на в січні-лютому 2020 року формувалася за принципом імпортного паритету

Економіст Борис Кушнірук вважає, що формула Амстердам+, яка почала діяти після постанови КМУ №17 від 24.01.2020, аналогічна формулі Роттердам+, яка діяла в 2016-2019 роках. Таку думку він висловив в авторському блозі на Liga.net.

«Пункт 13 постанови КМУ №17 зазначає, що з 1 січня 2020 р. НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною», - зазначає Кушнірук.

За інформацією експерта, саме за принципом імпортного паритету формувалася ціна на газ для населення на в січні-лютому 2020 року.

«Тоді (в лютому 2020 р., - ред.) ціна визначалася саме імпортним паритетом за формулою Амстердам+, яка передбачає, що споживачі мають платити за газ (у тому числі українського видобутку) по ціні нідерландського хабу TTF + витрати на доставку в Україну. Тож, чи дозволила постанова КМУ №17 відбутися формулі Амстердам+? Відповідь – так. Чи відрізняється Амстердам+ від Роттердам+? Як бачимо – ні.», - пише економіст.

Експерт розкритикував аргументи деяких політиків щодо доцільності використання імпортного паритету виключно щодо імпортних енергоресурсів.

«Якщо бути послідовним, то аналогічну вимогу необхідно було би висувати і в ціноутворенні на газ. Проте для газу, як ми вище з’ясували, жодних підтверджень імпортного походження не передбачалось. І ми, як споживачі, «платили за український газ за амстердамською ціною, та ще й оплачували неіснуючу доставку». Так на цій темі спекулюють деякі політики-популісти. Проте, з точки зору економічної теорії такий принцип ціноутворення є цілком правильним, адже обмежує ринкову владу домінуючих учасників ринку. І саме тому він зафіксований в останньому Меморандумі з МВФ від 2 червня 2020 року, який підписали Президент Зеленський, прем’єр Шмигаль, міністр фінансів Марченко та голова НБУ Смолій», - підкреслив він.

12 червня Україна отримала перший транш на $ 2,1 млрд в межах 18-місячної програми Stand-by на $ 5 млрд. В тексті Меморандуму від 2 червня 2020 року, зокрема, зазначається, що «на решту поточного опалювального сезону оптова ціна газу, який НАК «Нафтогаз» постачає відповідно до спеціальних зобов’язань відповідатиме рівням імпортного паритету, та для кожного місяця визначатиметься як середнє значення спот цін природного газу на добу вперед на хабі TTF на період з 1го по 22ий день місяця, плюс вартість транспортування та ввезення в Україну».