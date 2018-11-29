Експерт-міжнародник розказав, на що у наступному році витратять бюджетні кошти в секторі оборони



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Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики Світлина: Станіслав Груздєв, Главком

Наступного року Міноборони отримає 102,48 млд грн.

На наступний рік Україна на посилення своєї безпеки та оборони витратить трохи більше 205 млрд гривень. Фактично кожна п’ята чи шоста гривня з бюджету буде йти на безпеку і оборону.

Про це розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Є кілька позитивних моментів.

«Бюджет міністерства оборони зростає. Якщо у 2018 році міноборони отримало 83 млрд грн., то наступного року - 102,48 млд грн., тобто майже на 20 млрд більше. Хоча запит міноборони був більший, просили 112 млрд. гривень», - говорить Бєлєсков.

Експерт говорить, що збільшення фінансування буде на підготовку кадрів і військ.

«Якщо на цей рік виділялося 65 млрд гривень, то на наступний – 80,40 млрд гривень. Тобто мова йде про збільшення заробітної платні. Це правильне рішення. Адже в цьому році є тенденція, що кадрові досвідчені військові звільняються з лав ЗСУ через проблеми із забезпеченням. Але з іншого боку маємо негативну тенденцію. Цього року на техніку виділялося 16, 380 млрд гривень, то у наступному – 16, 960 млрд, це не таке велике збільшення. Але якщо ми порахуємо в доларах, то матимемо проблеми», - продовжує Бєлєсков.

Викликом на наступний рік є закладення будівництва нового корабля «Лань», і стане під питанням, чи зможуть військових забезпечити новою технікою. Окрім того, заступник директора Інституту світової політики висловив занепокоєння, що «флот знову залишиться на сухому пайку».

Переглянути запис прес-конференції:

Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

На засіданні була відсутня фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що бюджет Києва на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень.