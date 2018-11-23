Стало відомо, яким буде бюджет Києва на 2019 рік
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Мер Віталій Кличко заявив про оздоровлення економіки міста
Бюджет столиці на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі радіо «НВ».
Він зазначив, що протягом останніх років столичній владі вдалося збільшити обсяги надходжень до столичного кошторису. І це дозволило реалізувати багато необхідних інфраструктурних проектів.
«Бюджет нашого міста в 2014 році був менше, ніж борг міста. Борг тоді складав 25 мільярдів гривень. Місто було на межі банкрутства. Сьогодні ж ми плануємо бюджет міста на наступний рік на рівні 53 мільярдів гривень. І це при тому, що борг ми зменшили до 12 мільярдів. А це означає, що в нас триває оздоровлення економіки міста, - заявив Кличко. – Тільки впровадження системи закупівель ProZorro дало можливість отримати додатково більше 2 мільярдів гривень».
За словами мера столиці, за кілька останніх років у Києві, зокрема, вдалося капітально відремонтувати понад 800 кілометрів доріг. В місті з’явилися велодоріжки. Також, збільшивши надходження до бюджету, вдалося побудувати чи повністю реконструювати 19 дитячих садочків та 7 шкіл, втілити багато інших проектів.
Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2019 рік.