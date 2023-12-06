Експерт пояснив, чому в українській енергосистемі виникає дефіцит

Україна фактично вперше увійшла в зиму без резервів потужностей, через що і виникає дефіцит в енергосистемі – Омельченко

Через наслідки масованих атак РФ на енергооб’єкти минулої зими, вперше склалася ситуація, коли українська енергосистема проходить опалювальний сезон фактично без резервів генеруючих потужностей. Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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За його словами, це стало головною причиною того, що в мережі періодично виникає дефіцит.

«Така ситуація у нас, на жаль, вперше. І зрозуміло чому. В минулий опалювальний сезон були масовані атаки дронами і ракетами. Було зруйновано близько 50% потужностей генерації, особливо теплової. Також близько 45% потужностей високовольтних ліній електропередач. Мова про підстанції, на яких розташовані автотрансформатори та багато іншого важливого обладнання», – пояснив експерт.

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За словами Омельченка, було зроблено не мало для того, щоби значною частиною відновити потужності генерації та оператора системи передачі, але, зрозуміло, що на 100% це зробити за короткий час було неможливо.

«Завдяки самовідданій праці енергетиків, а також наших партнерів, було зроблено достатньо. Лише в деякі періоди, коли була погана погода, особливо на півдні України, насамперед на Одещині, там дійсно були серйозні проблеми з енергопостачанням. Але це об’єктивного характеру», – уточнив він.

За словами Омельченка, поки що системних проблем в енергосистемі не спостерігається.

«Незважаючи на те, що ми увійшли (в опалювальний сезон – РЕД.) без резервів потужності, поки що енергосистема з даною ситуацією справляється. Хоча зима доволі довга. І за певних морозів, які можуть бути нижче 7 градусів, і тривати понад 3-4 дні, у пікові години може скластися така картина, коли будуть введені планові відключення», – попередив експерт.

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Для того, щоб цього не було, зазначив він, Україна може і імпортує електричну енергію.

«28 листопада Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила нам збільшити імпорт електричної енергії з 1,2 гігават до 1,7 гігават. Це може значно стабілізувати нашу енергетичну систему під час дефіциту, який можна очікувати під час серйозних морозів», – запевнив Омельченко.